Severní Korea vyvezla tajně zboží za miliardy korun. Využívala falešné lodě i dokumentaci

Severní Korea vyvezla v období od ledna do září loňského roku výrobky zakázané sankcemi OSN v odhadované hodnotě za téměř 200 milionů dolarů (čtyř miliardy korun). Tajné služby západoevropských zemí koncem ledna informovaly, že KLDR vyvážela uhlí hlavně do Ruska, odkud pak mířilo do Jižní Koreje a Japonska.