Trump přitvrdí vůči Rusku. Novou jadernou doktrínou chce odradit Moskvu od útoků v Evropě

Pentagon přišel s analýzou dalšího směrování jaderné politiky podle zadání, které mu dal Trump před rokem. Dospěl přitom k závěru, že USA by měly z velké části dodržet Obamův plán modernizace jaderného arzenálu, včetně nových bombardovacích letadel, ponorek a pozemních raket.

Podle dokumentu, který zveřejnilo ministerstvo obrany, chtějí Spojené státy v reakci na přezbrojování Ruska vyrobit nové jaderné zbraně o menší síle. Moskva musí být přesvědčena, že by třebas jen za omezený nukleární útok zaplatila „nepřijatelně vysokou cenu“, píše AP.

Smlouva START byla podepsána v Praze v roce 2010 a vstoupila v platnost v únoru 2011. Stanovené limity mají obě strany dodržovat nejpozději do pondělí 5. února. USA uvádějí, že limity dodržují od loňského srpna.

Rusko bylo k 1. září pod limitem u odpalovacích letounů, ale mírně nad limitem v počtu bojových hlavic, a to na 1561. „Moskva několikrát zopakovala svůj záměr splnit tyto limity včas a nemáme důvod se domnívat, že tomu tak nebude,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí ministerstva zahraničí USA Heather Nauertová.

Nukleární výzbroj jako středobod odstrašování

Trumpova jaderná doktrína se ale rozchází s Obamovou vizí ohledně postupného snižování významu jaderných zbraní v americké obranné politice. Stejně jako Obama uvažuje Trumpova vláda o použití jaderných zbraní pouze za zcela mimořádných okolností, aniž by ale přesně definovala, co to znamená.