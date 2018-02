FBI při vyšetřování Trumpova okolí porušila zákon, píší republikáni ve výbušné zprávě o ruské kauze

FBI při vyšetřování ruské kauzy zneužila pravomoci a porušila zákon, tvrdí republikánský dokument. „Myslím, že je to ostuda, co se děje v této zemi… hodně lidí by se mělo stydět,“ řekl Trump novinářům, kteří se ho ptali na obsah zprávy. Trump ji označil za „hroznou“.

Šéf Bílého domu se snaží veřejnost přesvědčit, že vedení úřadu je proti němu zaujaté. „Vedení a vyšetřovatelé FBI a ministerstvo spravedlnosti politizovali posvátný vyšetřovací proces ve prospěch demokratů a proti republikánům – donedávna by něco takového bylo nemyslitelné,“ napsal ráno na Twitteru prezident. Řadoví zaměstnanci FBI jsou přitom skvělí lidé, dodal.