Lední medvědi hubnou a do 70 let možná zmizí. Alarmující studie předpovídá zánik králů Arktidy

Nicklen chtěl drastickými záběry upozornit na mizející ekosystém a lidskou ignoranci. „Když se díváte na umírajícího ledního medvěda, je to příšerné, trhá vám to vnitřnosti, prostě hrozné. Chci, aby si lidi uvědomili, co to znamená, když vědci říkají: lední medvědi do sta let zmizí kvůli klimatickým změnám, kvůli mizejícímu ledu, chci, aby se jim tenhle obrázek vypálil do mozku,“ prohlásil fotograf.

Jako jedna z největších šelem nemá lední medvěd na souši svého přirozeného nepřítele – jedinými protivníky jsou jiní lední medvědi nebo lidé. V současné době se počet ledních medvědů odhaduje asi na 26 tisíc. Hrozí ale, že během tří generací medvědích životů jich zbude jen asi 15 tisíc, ukázal výzkum zveřejněný loni v odborném časopise Biology Letters.