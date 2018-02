Politik rakouských Svobodných doplatil na antisemitský zpěvník. Vzdal se všech funkcí

Jednatřicetiletý Landbauer býval místopředsedou buršáckého spolku Germania, který podle odhalení časopisu Falter vydal před dvaceti lety zpěvník s řadou antisemitských textů a písní oslavujících nacisty. Informace o existenci knížky se objevila krátce před nedělními volbami do zemského sněmu v Dolním Rakousku, do kterých Landbauer vedl kandidátku FPÖ.

Kauza nicméně zisk svobodných v zemských volbách zjevně nijak výrazně nepoznamenala. Strana skončila na třetím místě s 14,7 procenta hlasů, a místo dřívějších čtyř obsadí v dolnorakouském sněmu osm křesel.

Landbauer oznámil, že mandát, který se mu podařilo v nedělním hlasování získat, nepřijme, vzdá se svého postu zastupitele Vídeňského Nového Města a pozastaví rovněž členství v FPÖ. Spolupráci s Landbauerem v nové zemské vládě Dolního Rakouska už před pár dny odmítla hejtmanka Johanna Miklová-Leitnerová.

Landbauer: O antisemitských pasážích jsem nevěděl

Zpěvník Germanie otřásá rakouskou politickou scénou již několik dní. Texty v něm obsažené odsoudila většina předních politiků alpské republiky. Jeden z textů například vyzývá ke zplynování Židů.

Landbauer dříve popřel, že by o existenci zpěvníku věděl. Později uvedl, že se antisemitské pasáže nezpívaly. „Během mého členství ve spolku Germania tyto pasáže zpěvník neobsahoval a nezpívaly se, jinak bych do spolku nevstoupil, protože by to bylo proti všem mým principům,“ tvrdí politik.

Příslušná pasáž je v rozporu se všemi „mými základními principy“, řekl také ve zpravodajské relaci ZiB2 jednatřicetiletý politik, jehož matka pochází z Íránu. Poté, co se o textu dozvěděl, prý okamžitě ukončil své sedmnáctileté členství ve spolku, v němž působil i jako zástupce předsedy.