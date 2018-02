Muž, který v Londýně najel do skupiny muslimů, dostal doživotí. Po vynesení rozsudku poděkoval

Britský soud poslal na doživotí do vězení Darrena Osbornea, který loni v červnu poblíž londýnské mešity najel dodávkou do skupiny muslimů a jednoho z nich zabil. Soudkyně označila jeho čin za teroristický, za mřížemi tak musí 48letý muž strávit přinejmenším 43 let, informoval server The Independent.