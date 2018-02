Největší nádraží světa si zahrálo v Supermanovi a dalších filmech. Vyhrazenou kolej tam má i Trump

„Newyorská brána“ se veřejnosti otevřela úderem půlnoci z 1. na 2. února 1913. „Tohle byla brána na kontinent pro lidi opouštějící New York a byla to taky brána do New Yorku. Přes toto nádraží se do města dostávala většina lidí. Nádherný a velkolepý vstup do New Yorku,“ říká autor knihy o Grand Central Sam Robertson.

V místě Grand Centralu se původně nacházely hned dvě budovy železničních stanic. Už v roce 1871 na stejném místě vznikl první předchůdce dnešní ikony Grand Central Depot, tehdy ještě stálo nádraží relativně na okraji města.