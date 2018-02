Prolomení stoletého zákazu: Irské bary budou moct nalévat i na Velký pátek

Irský parlament zrušil zákon, který zakazoval prodej alkoholu na Velký pátek, který je nejdůležitějším křesťanským svátkem. Znamená to, že poprvé téměř za 100 let budou moct Irové o Velikonocích zajít do baru nebo hospody na pivo. Je to další známka liberalizace země, kde se život společnosti plně podřizoval katolické církvi.