Bitva, která zvrátila vývoj války. Před 75 lety kapituloval wehrmacht u Stalingradu

Paulus se měl podle Hitlera raději zastřelit než se vzdát

Hitler také přikázal, aby „armáda setrvala na svých pozicích až do poslední patrony“. Tři divizní velitelé si tento příkaz vyložili rozdílně, všímá si Die Welt. Richard Stempel se zastřelil, Alexander von Hartmann se postavil na blízký železniční násep a střílel na nepřítele, než ho zasáhla kulka do hlavy. Moritz von Drebber se poté, co zbytkům jeho jednotky došla munice, vzdal. Další odpor by byl „nesmyslný a zločinný,“ řekl později.

Pauluse Hitler „pro jistotu“ 30. ledna povýšil do hodnosti polního maršála, což znamenalo v podstatě příkaz k sebevraždě. Očekával totiž, že se Paulus raději zastřelí, než aby se vzdal, neboť nikdy předtím se žádný pruský či německý polní maršál nevydal nepříteli bez boje.

Paulus ale přenechal iniciativu nástupci jednoho z divizních velitelů, kterým se stal Fritz Roske, píše Die Welt. Ten pak jednal s Rudou armádou, která netrvala na formální kapitulaci, ale souhlasila s Němci navrženou formulací, že wehrmacht „zastavil boje“. Po uzavření dohody se Paulus a další lidé z německého vedení vydali sovětským vojákům.

Tato kapitulační listina z 31. ledna 1943, kterou sám Paulus nepodepsal, měla ukončit dosavadní boje v jižní části stalingradského kotle. Menší část německých jednotek, jež byla odříznuta v severní části města, pokračovala v odporu ještě dva dny. Úplnou kapitulaci hitlerovského Německa pak 2. února 1943 podepsal generál pěchoty Karl Strecker, čímž bitva o Stalingrad skončila.