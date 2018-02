Francouzský šéfkuchař se vzdal michelinských hvězd. Kvůli neúnosnému stresu

„Připadalo nám komplikované uvádět v průvodci restauraci, která jasně řekla, že si to nepřeje, že nechce být součástí velké rodiny držitelů michelinských hvězd,“ potvrdila vyškrtnutí Claire Dorlandová-Clauzelová, členka výkonného výboru skupiny Michelin.

„Uvítali jsme udělení tří hvězd s velkou radostí. Byla to klíčová věc. Ale dnes chci pokračovat ve stejném duchu, na stejné úrovni, ovšem chci to dělat ve větším klidu, ve větší pohodě,“ vysvětlil šéfkuchař restaurace Le Suquet.

V Česku rozdal Michel celkem tři hvězdy, jednu z nich získal loni i pražský Field Restaurant v čele se šéfkuchařem Radkem Kašpárkem. I on už tedy ví, co obhajoba ocenění obnáší. Restaurace například kontrolují komisaři, kteří své návštevy samozřejmě předem nehlásí.

„Nevíme, jestli ti komisaři chodí ve dvou, nebo jestli chodí sami. Dokonce už jsme měli u nás jednou komisaře, který tam byl ve třech lidech. Takže se už nedá spoléhat na to, že člověk vidí jednoho hosta, který sám přišel do michelinské restaurace, tak to automaticky může být jenom komisař,“ přibližuje Kašpárek.

Dva michelinští šéfkuchaři spáchali sebevraždu

O neúnosném tlaku na michelinské kuchaře se ale mluví už roky a sama společnost to opatrně uznává. „Několik restaurací zavřelo, někteří kuchaři se rozhodli změnit povolání nebo změnit koncept,“ potvrdila Dorlandová-Clauzelová.