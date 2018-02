Symbol Londýna je zamořen havětí a zatéká do něj: Opravy vyjdou britské poplatníky na miliardy liber

Britští poslanci se zřejmě budou na pár let stěhovat. Slavná budova parlamentu z 19. století se totiž rozpadá a zatéká do ní. Navíc je zamořena azbestem a hemží se to v ní drobnou havětí. Náklady se odhadují na astronomických 3,9 miliardy liber (necelých 120 miliard korun). Rekonstrukci ale ještě musí odsouhlasit Sněmovna lordů.