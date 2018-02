Slučování rodin migrantů: Německý parlament prodloužil do léta stop stav

O tom, že jde o politicky velmi citlivé téma, svědčí jak doba, po niž se rodil kompromis CDU/CSU a SPD, tak čtvrteční místy vyhrocená debata ve Spolkovém sněmu. Zástupci vznikající velké koalice svou dohodu hájili jako dobrý kompromis, který ulehčí rodinám běženců a zároveň umožní kontrolovat migraci.

Kritici ze stran Zelených a Levice ale dohodu považují za nedostatečnou a chtějí, aby Německo nebrzdilo slučování rodin, které podle nich podporuje integraci. Naopak svobodní demokraté (FDP) požadovali prodloužení současného stavu o dva roky a Alternativa pro Německo (AfD) chtěla slučování rodin běženců s doplňkovou ochranou zablokovat zcela.

Pro předpis nakonec hlasovalo 376 poslanců z CDU/CSU a SPD, proti se vyjádřilo 298 zástupců Levice, FDP, AfD a Zelených. Čtyři poslanci se zdrželi.

Jedním z prvních řečníků v diskusi byl ministr vnitra Thomas de Maizière. „Většina praktiků výsledek vítá, někteří idealisté zas tento předpis považují za moc přísný,“ řekl k podobě zákona. „Ano, je to kompromis,“ uznal a poslancům přednesl význam pojmu „kompromis“ z Wikipedie.

Slučování rodin uprchlíků s azylem nikdy přerušeno nebylo

U lidí, kteří mají status uprchlíka, bylo slučování rodin možné i v uplynulých dvou letech. Loni do konce listopadu touto cestou do spolkové republiky přišlo zhruba 85 000 rodinných příslušníků uprchlíků. Odhaduje se, že za lidmi s doplňkovou ochranou by do Německa mohlo celkem dorazit několik desítek tisíc nejbližších příbuzných. V případě dospělých běženců jde o jejich manžele či manželky a nezletilé děti. V případě mladistvých běženců o jejich rodiče.