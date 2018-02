EU zahajuje novou operaci ve Středozemním moři. Itálii pomůže s ochranou hranic

přehrát video Evropská unie zahajuje novou operaci ve Středozemním moři

„Operace Themis bude lépe reagovat na nové trendy v migraci i na přeshraniční kriminalitu. Frontex bude rovněž pomáhat Itálii v odhalování trestné činnosti, jako je například pašování drog přes Jaderské moře,“ uvedl ředitel Frontexu Fabrice Leggeri. „Musíme být lépe vybaveni, abychom dokázali odhalovat kriminální skupiny, které se snaží nepozorovaně vstoupit do EU. To je klíčové pro vnitřní bezpečnost Evropské unie,“ uvedl Leggeri.

V rámci operace Themis bude Frontex pokračovat v pomoci Itálii v takzvaných hotspotech, tedy centrech, v nichž se registrují migranti. Úředníci ze zemí Unie tam budou Italům pomáhat mimo jiné s odebíráním otisků prstů a ověřováním národnosti migrantů. Operace Themis nahrazuje operaci Triton, která byla spuštěna v roce 2014 a které se účastnily země EU i některé nečlenské, například Norsko či Švýcarsko. Loni plavidla Frontexu zachránila asi 38 tisíc lidí u břehů Itálie, Řecka i Španělska. V oblasti kromě nich ale zasahují taky Lékaři bez hranic. Interpol: Do Itálie připlulo 50 Tunisanů s možnými vazbami na IS Mezinárodní policejní organizace Interpol v listopadu loňského roku poskytla italskému ministerstvu vnitra seznam 50 lidí, kteří jsou údajně napojeni na takzvaný Islámský stát (IS) a kteří v předchozích měsících dorazili k italským břehům. Napsal to web deníku The Guardian, který k seznamu získal přístup. Mělo se jednat o Tunisany. K evropským břehům prý dorazili na neoznačených lodích. Podle evropského protiteroristického pracovníka citovaného listem The Guardian se tak mělo stát mezi loňským červencem a říjnem. Uvedení lidé prý připluli na Sicílii na rybářských člunech či jiných malých plavidlech, která pak zůstala na plážích.

The Guardian uvedl, že italská vláda dokument Interpolu následně rozeslala protiteroristickým orgánům po celé Evropě. Interpol se domníval, že se z Itálie mohou pokusit o přesun do jiných evropských zemí. Jeden z podezřelých Tunisanů „už možná překročil italsko-francouzskou hranici na cestě do Gardu, departementu na jihovýchodě Francie“, uvedla mezinárodní policejní organizace. Itálie ale tvrzení Interpolu odmítá s tím, že informace o příchodu 50 zahraničních bojovníků, kteří patří k ISIS a jsou připraveni páchat atentáty, nemá v ničem oporu. Italské ministerstvo vnitra prý po spolupráci s Tuniskem identifikovalo „nepatrný počet osob“ vytipovaných tuniskou stranou, a ty následně vyhostilo.