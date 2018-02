Šéf republikánů v zahraničí Kelly: Trump ve svém projevu demokraty totálně převálcoval v PR

„Trump podle mě demokraty totálně převálcoval v PR. Snažil se vybudovat konsenzus, zkoušel ukázat, jak se nám daří dobře. A demokraté tam seděli se založenýma rukama a ukazovali, že je jim úplně jedno, co říká. My si budeme dělat, co chceme,“ podotkl Kelly s tím, že z reakcí tisku ale spíše vyplývá, že si polepšil svým proslovem Trump.

Někteří komentátoři ale zdůrazňovali, že Trump demokratům prakticky žádnou nabídku neudělal. „Nemyslím si, že by tam byly nějaké prázdné sliby. Určitě by chtěl podporu demokratů pro plán vybudovat infrastrukturu, pro změnu zdravotnického systému a vím bezpečně, že chce podporu demokratů v dodržování našich zákonů o imigraci,“ řekl Kelly.

Podle něj demokraté Trumpa jeho první rok ve funkci často poráželi. „Až do listopadu vše, o co se pokusil, bylo zastaveno. Od té doby se mu ale daří hodně. Podařilo se mu přimět Kongres k tomu, aby začal schvalovat věci – třeba daňovou reformu, teď navýšení rozpočtu armády. Myslím, že opravdu chce větší podporu z jejich strany,“ míní Kelly.