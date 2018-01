Češku zadrženou s heroinem Pákistán nevydá, prohlásil její právník

Soudní proces s Češkou, kterou zadrželi celníci na mezinárodním letišti v pákistánském městě Láhaur s devíti kilogramy heroinu, by mohl trvat zhruba půl roku. Podle listu Daily Pakistan to uvedl právní zástupce české občanky Čaudhrí Džavád Zafar. Zároveň vyloučil, že by v případě odsouzení žena mohla být vydána do České republiky, protože mezi oběma zeměmi žádná dohoda o vydávání vězňů neexistuje. Dostat Češku zpět do vlasti bude obtížné i podle českých úřadů.