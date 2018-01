Polská vláda omezuje nákupy v neděli. Jak je to jinde v Evropě?

V Polsku dosud prodejní doba o nedělích nebyla regulovaná, obchody musely zavřít pouze o státních svátcích. Jen těžko se tu hledá rodina, která by v neděli nenakupovala. Podle statistik v zemi s 38 miliony obyvatel chodí do obchodů více či méně často poslední den v týdnu přes 28 milionů lidí. Konzervativní vládní strana Právo a spravedlnost ale chce, aby rodiny trávily čas jinak, a zajistit to má nový zákon.

Změnu vláda chystá zavést postupně, aby si lidé zvykli. Od letošního března bude otevřeno jen první a poslední neděli v měsíci. Příští rok už jen jednu a od roku 2020 žádnou, kromě těch před Vánocemi nebo Velikonocemi.

V zákoně je celkem dvaatřicet výjimek, dostaly ji například lékárny, čerpací stanice, pošty, pekařství nebo pohřebnictví.

Kritici se bojí negativních dopadů na hospodářství i přesto, že Poláci už vymýšlejí řadu kliček. Třeba na benzinových stanicích, které budou mít stejně jako lékárny nebo pekárny výjimku, se připravují na výrazné rozšíření sortimentu. Nabízet budou potraviny, obuv i domácí spotřebiče. Velké obchody zas chystají posílení internetového prodeje.