Trumana přenášela televize, Clintona už internet. Prezidenti USA informují o stavu Unie od roku 1790

Už od dob George Washingtona patří ve Spojených státech k tradici prezidentství podávání takzvané zprávy o stavu Unie. Někteří šéfové Bílého domu svá doporučení Kongresu předávali ústně, jiní raději písemně. Nešlo však ani tak o formu, jako o obsah. S příchodem rozhlasu a televize a v 90. letech s rozšířením internetu se ze zprávy pro Kongres stala do značné míry zpráva pro veřejnost. Do téměř 230 let dlouhé historie se zapsala například Monroeova doktrína nebo Bushova „osa zla“. V noci z úterý na středu bude svůj první bilanční projev pronášet prezident Donald Trump.