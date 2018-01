Uniklá analýza: Britové si ekonomicky pohorší, ať už bude „rozvod“ s Unií vypadat jakkoli

Britské hospodářství podle dokumentu EU Exit Analysis - Cross Whitehall Briefing z ledna 2018 poroste pomaleji, ať už dojde k jakémukoli ze tří zkoumaných scénářů. Podle zdrojů BBC k analýze přispělo britské ministerstvo financí, ale dokument je údajně součástí širší analýzy.

Pokud by se Britům podařilo uzavřít s evropskou sedmadvacítkou komplexní dohodu o volném obchodu, byl by růst v následujících 15 letech podle uniklého dokumentu až o pět procent nižší než v případě, že by k brexitu nedošlo.

Pokud by Londýn s Bruselem neuzavřel žádnou dohodu a EU s Británií by následně obchodovaly na základě pravidel Světové obchodní organizace (WTO), klesl by ve stejném období oproti současnému odhadu růst dokonce o osm procent.