Ve Švédsku obvinili z terorismu Uzbeka, který najel do lidí v centru Stockholmu

Obhájce Johan Eriksson potvrdil, že to bylo motivem jeho klienta. Akilov se podle něj přiznal ke spáchání teroristického činu a při vyšetřování spolupracoval.

Žalobce dále upřesnil, že Uzbek byl obviněn z terorismu, z pokusu spáchat teroristický čin a z obecného ohrožení. Podle něj by měl Akilov dostat doživotní trest. „Mým cílem je, aby se již nikdy nemohl pohybovat volně ve společnosti,“ podotkl.

Uzbeckému stavebnímu dělníkovi, jemuž v době útoku bylo 39 let, byla ve Švédsku opakovaně zamítnuta žádost o povolení k pobytu. Úřady po něm pátraly a hrozilo mu vyhoštění ze Švédska.

Uzbekistán ještě před útokem varoval nejmenovanou západní zemi kvůli napojení Akilova na teroristy. Naverbovat jej měl Islámský stát (IS) poté, co v roce 2014 opustil vlast. Švédská policie už před atentátem věděla o tom, že sympatizuje s extremistickými organizacemi, ale neměla žádné indicie vedoucí k domněnce, že by plánoval útok.