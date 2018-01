Od vraždy zarytého odpůrce násilí Gándhího uplynulo 70 let. Hlásal, že „pravda a láska vždy zvítězí“

Mahátma (Velký duch) podporoval nenásilný odpor (ahinsá – nenásilí), tvrdil, že nenávist lze porazit láskou, a byl přesvědčen, že dokáže dosáhnout politického osvobození Indie bez použití násilí za předpokladu vytrvání ve vnitřní pravdě (satjágraha).

Nepolitická politika a nepředvídatelný vůdce

„U Gándhího nebyla politika možná bez spirituální dimenze a naopak spiritualita pro něj nikdy nebyla odtržená od života v tom smyslu, že by třeba odešel někam do lesa a tam meditoval v jeskyni. Naopak to byla věc sociální sounáležitosti, komunity,“ říká indoložka z Metropolitní univerzity Praha Blanka Knotková-Čapková .

„Chtěl, aby se lidé přibližovali mravnímu ideálu cestou askeze. Byl představitelem nepolitické politiky, ať už to vnímáme v pozitivním, nebo v negativním smyslu. Byl to charismatický vůdce, který přišel zezdola, takže z tohoto pohledu byl nepředvídatelný, nekontrolovatelný z hlediska jiných politických subjektů. Politiku považoval za něco vnitřně pravdivého,“ podotkla indoložka.