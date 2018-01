Irové v květnovém referendu rozhodnou, zda povolí potraty

V Irsku je potrat stále kriminálním činem. Změnit to může právě referendum, které by zlegalizovalo interrupce na žádost ženy do 12. týdne těhotenství.

Prosazoval ho premiér irské menšinové vlády Leo Varadkar. Politik s indickými kořeny, který se otevřeně hlásí ke své homosexualitě a je nejpopulárnějším premiérem za posledních deset let. Sám ohledně postoje k potratům otočil. „Když byl zákaz zavedený do ústavy, byly mi čtyři roky. Nikdo mladší 52 let neměl šanci se k tomu vyjádřit a myslím, že by na to měli mít lidé právo,“ říká Varadkar.

I do této oblasti může promluvit brexit

V Irsku nemají ženy právo na potrat ani v případě znásilnění, incestu nebo při ohrožení zdraví plodu. Lékaři i ženě hrozí za interrupci tresty odnětí svobody.

I proto se každý rok vydá do Velké Británie kolem tří tisíc Irek. Ve skutečnosti jich může být ještě mnohem víc, protože mnoho žen se bojí uvést svou irskou adresu. Není také jisté, jestli se další bariérou nestane brexit. Po odchodu Británie z EU by mohly mít problém hlavně cizinky žijící v Irsku.

K oznámení referenda dochází poté, co zvláštní parlamentní výbor, v němž zasedli zástupci všech stran, označil v prosinci dotčený dodatek ústavy za nevyhovující a doporučil, aby byl zrušen.