Naše volby neovlivníte, varuje Moskva USA před novými sankcemi

Americký sankční seznam by měla obsahovat takzvaná „kremelská zpráva“, kterou vláda USA předloží Kongresu. Podle očekávání ruských médií budou kromě prominentních oligarchů zasaženy společnosti energetického, zbrojního a finančního sektoru a rovněž ruské tajné služby.

„Čtyři sta osob je opravdu hodně, viděl jsem úvahy, které hovořily spíše o 25 až 50 lidech plus členech jejich rodin, co by vydalo asi na tři stovky lidí,“ prohlásil komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák.

Půjde o reakci na údajné vměšování Ruska do předloňských amerických prezidentských voleb. Moskva vinu opakovaně odmítla. Sám americký prezident Donald Trump ruský vliv na volby popírá a vyšetřování zásahů Moskvy označil za hon na čarodějnice. Zkoumáním ruských aktivit se nyní zabývají čtyři výbory Kongresu a zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller jmenovaný ministerstvem spravedlnosti.