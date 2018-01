Kvóty nejsou řešením migrační krize, řekl Babiš v Bruselu předsedovi Evropské komise

„Budeme to řešit doma, budeme o tom přemýšlet,“ poznamenal premiér. Připomněl, že Praha má nyní dva měsíce na vyjádření. „Budeme hledat řešení, nějak bych to nechtěl v této chvíli prozrazovat,“ doplnil Babiš. Důležitá je v této souvislosti podle něj také koordinace dalšího postupu zemí visegrádské skupiny.

„Vyměnili jsme si názory a já to hodnotím pozitivně,“ komentoval Babiš svou diskusi s Junckerem, kterou vedl ve francouzštině. Dnes prý také získal „nějaký pocit“ ohledně možností řešení situace kolem žaloby, kterou Evropská komise podala na Českou republiku za odmítnutí podílet se na jednorázovém přebírání žadatelů o azyl z Itálie a Řecka.

Podle Babiše je možné, že debata se přesune ještě do období rakouského předsednictví ve druhé polovině letošního roku.

Pro bruselské představitele to není novinka, kvůli odmítání kvót je už od jara 2016 zablokována debata členských zemích o návrhu Komise na reformu unijního azylového systému. Loni na podzim summit EU potvrdil zájem hledat konsensuální řešení, teď se o to pokouší bulharské předsednictví EU.

V Evropské unii na jaře začíná zásadní debata o dalším víceletém finančním rámci, tedy o podobě evropských peněz na léta 2021 až 2027. Evropská komise varuje, že odchod Británie, která do rozpočtu výrazně přispívala, bude znamenat výpadek asi 12 miliard eur (přes 300 miliard Kč). Částečně jej však podle názoru Komise lze vyplnit úsporami, země ale také chtějí výdaje na nové oblasti, jako je řešení migrační krize či bezpečnost.

Evropské hospodářství podle Babiše totiž roste, a tak jedno procento hrubého domácího produktu Unie, které je nyní stropem pro evropský rozpočet, znamená fakticky větší objem peněz. „Je otázka, jak to spočítáme. Tím, že rosteme, je vyšší výběr daně z přidané hodnoty, navyšuje se hrubý produkt, takže si to musíme přesně spočítat,“ poznamenal premiér v demisi a někdejší ministr financí.

Další klíčovým tématem byl unijní rozpočet, o němž premiér v demisi pohovořil s unijním vyjednavačem pro brexit Barnierem. V současné době se diskutuje o výši příspěvků jednotlivých států po britském odchodu. „Myslím, že je velice důležité, abychom věděli, kdy Velká Británie odejde, jestli to platí a kolik zaplatí Evropské unii za brexit. To má zásadní vliv na rozpočet jako takový,“ upozornil Babiš.

Pokud jde o čerpání evropských peněz, Babiš by chtěl prosadit představy své vlády. „V tuto chvíli některé programy nečerpáme, je tam velká časová prodleva mezi vyjednáváním struktury fondů a vlastním čerpáním až několik let. Měli bychom se snažit, abychom na to měli mnohem větší vliv,“ je přesvědčen Babiš.