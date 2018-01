Zemřel zakladatel firmy IKEA Ingvar Kamprad. „Král kuchyní“, kterého v mládí zlákal fašismus

Zakladatel řetězce obchodů s nábytkem IKEA Ingvar Kamprad zemřel, bylo mu 91 let. S odvoláním na sdělení švédské firmy to uvedla agentura AFP. Za druhé světové války byl Kamprad aktivním členem švédského nacistického hnutí. Podle knihy respektované švédské spisovatelky a novinářky Elisabeth Asbrinkové například verboval nové členy do nacistické organizace.