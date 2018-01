Syrská opozice bude bojkotovat mírové rozhovory v Soči, účast odmítli i Kurdové

„Podle nás je teď míč na ruské straně hřiště. Stále od nich slyšíme, že mají v Sýrii navrch, jsou ale už dlouho zodpovědní za udržování režimu při životě a pokud by chtěli, mohli by ho přinutit k odpovědnosti a dodržování mezinárodních rezolucí,“ uvedl mluvčí syrských opozičních vyjednavačů Jahja al-Aridi.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová oznámila, že pozvánky do Soči dostalo 1600 lidí. Mezi nimi nejenom syrští aktéři, ale také zástupci stálých členů Rady bezpečnosti OSN a několika arabských zemí. Na setkání bude také ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Zúčastnit se nechtějí ani Kurdové

Podle Zacharovové byli pozváni všichni „místní i mezinárodní významní aktéři“. Účast podle ní „potvrdilo mnoho zástupců politických kurdských sil“. Lavrov dříve uvedl, že Kurdové byli pozváni i přes odpor Turecka.

Podle poradce správy kurdské autonomie Badrana Kurda ale Kurdové nebyli formálně pozváni. Pokud by pozvání do Soči dostali, kongresu by se nezúčastnili kvůli barbarským okupačním útokům na Afrín, uvedl. „Jak se má diskutovat o řešení, když se ve stabilních a bezpečných oblastech šíří anarchie a bojuje se tam?“ řekl.