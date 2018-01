Dvě hodiny spánku, žádné volno a málo jídla. Francie stále řeší případy domácího otroctví

Jednou z obětí moderního otoctví je Dounia, žena původem z Maroka. „Zabavili mi pas a měl ho u sebe můj manžel,“ vysvětluje, jak pro ni začalo to, co sama nazývá peklem.

Do Francie přijela mladá žena před pěti lety a nejbližší jejího muže si z ní udělali služku – doslova novodobou otrokyni. „Neměla jsem žádné volno ani den odpočinku. Pracovala jsem pořád. Došlo to tak daleko, že jsem spala v noci dvě hodiny. Neměla jsem dost jídla, spala jsem na kartonu,“ přibližuje Dounia svou někdejší situaci.

Do práce musela nastupovat v pět hodin ráno. Hlídala děti, starala se o domácnost a pak téměř do svítání uklízela v baru, který rodina vlastnila. „Když mě začali zneužívat a když můj manžel vyhrožoval, že mě pošle zpátky do Maroka, utekla jsem,“ pokračuje mladá žena.

Protože ale neuměla francouzsky a neznala svá práva, nakonec se vrátila k utlačovatelům. Před čtyřmi lety dívce nakonec podal pomocnou ruku francouzský Výbor proti modernímu otroctví, který se o lidi v podobné situaci stará už dvě desetiletí.

„Často se jedná o mladé dívky, které přicházejí zpravidla z Afriky, spíš ze západní neboli z Maghrebu, mají zde pomáhat rodinám a chodit do školy,“ uvádí viceprezidentka výboru Sylvie O'Dyová.