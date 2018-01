Ohrožený nosorožec dostal desetitisíce dolarů, dárce nalákal profil na seznamce Tinder

Pod náporem uživatelů stránky během tří hodin zkolabovaly, z vysněného milionu vybraných dolarů je ale zatím slabá desetina. Tvůrci přesto nelitují. „Skutečně jsme chtěli získat víc peněz. Ale co se týká ohlasu, upozornění na Súdána i vysvětlení toho, co se s nosorožci děje, myslím, že to byl velký úspěch,“ míní vedoucí obchodních vztahů v rezervace Ol Pejeta Elodie Sampereová.

Budoucnost nosorožců teď mají v rukou vědci

Plán na záchranu nosorožců byl publikován v květnu 2016 v časopise Zoo Biology, následně vzniklo konsorcium odborníků z několika výzkumných institucí, například z Leibnizova institutu pro výzkum divokých zvířat a zvířat chovaných v zoo (IZW) v Berlíně či z Kjúšú univerzity v japonské Fukuoce.