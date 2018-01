Babiš o V4: Jsme proevropští, Unie by nám měla naslouchat

„Vraťme se k podstatě,“ vybídl Babiš v projevu k budoucnosti Evropské unie, který kromě něj v maďarské metropoli pronesli také premiéři Maďarska, Slovenska a Polska – Viktor Orbán, Robert Fico a Mateusz Morawiecki.

Evropská unie se podle Babiše často zabývá zbytečnostmi a kritizoval také procesy jejího rozhodování, kdy je možné některé státy přehlasovat. Evropskou komisi je podle něj třeba odpolitizovat. „Hlavní slovo mají mít členské státy,“ dodal.

Také koncept takzvané dvourychlostní Evropy je podle českého premiéra v demisi špatný. „Jak se měří ta rychlost?“ zeptal se. „Česká republika má skvělou rychlost,“ uvedl s odkazem na hospodářskou situaci ve své zemi.

Visegrádská skupina je podle Babiše „skvělý projekt“, který je „proevropský“ a který není třeba dál rozšiřovat. Spojence lze podle něj hledat ad hoc pro jednotlivé projekty.

„Je třeba, aby nám Evropa naslouchala,“ prohlásil také Babiš. Jedním z témat, kdy visegrádským zemím Evropa nenaslouchala, byla podle něj situace při hlasování o kvótách na přerozdělování uprchlíků v rámci EU. „Pro nás zásadní problém jsou ty kvóty, které rozdělují, a stále na tom někdo trvá,“ postěžoval si Babiš.

Na summitu podle Babiše zazněl také návrh, aby se premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska vydali na společnou cestu do Libye. Právě na pomoc této severoafrické zemi se zvládáním migrace pošle česká vláda do fondu Evropské unie zhruba 225 milionů korun. Celkem visegrádská čtyřka slíbila do svěřenského fondu pro Afriku poskytnout 35 milionů eur (890 milionů korun).