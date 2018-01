Německo od kvót ruce pryč nedává. Musíme být solidární, tvrdí mluvčí ministerstva vnitra

Německý ministr také ve čtvrtek nejednoznačně odpověděl na otázku, zda by Německo souhlasilo i s takovou reformou systému přijímání uprchlíků, která by nepředpokládala jejich přerozdělování na základě kvót, a to ani při velké uprchlické vlně. „O tom bychom pak rozhodovali na konci jednání,“ nechal ministr otázku otevřenou.

Čtvrteční slova de Maiziéra přivítal český premiér v demisi Andrej Babiš, ohradil se vůči nim naopak eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos, který upozornil, že postoj Evropské komise se nemění. Není přijatelné, aby některé státy odmítaly akceptovat uprchlíky, podotkl.

Kvůli sporu o případném novém nastavení kvót na přerozdělování uprchlíků v EU se plánovaná reforma unijní azylové politiky od roku 2016 nehýbe z místa. Ve sporu jde především o otázku, jak lze do budoucna v případě další uprchlické krize ulehčit obzvlášť zasaženým státům.