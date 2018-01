Rychle a konstruktivně. V Německu začaly čtyři měsíce po volbách koaliční rozhovory

Cílem začínajících koaličních rozhovorů v Německu je podle kancléřky Angely Merkelové (CDU) nalezení „nové dynamiky pro zemi“. Kancléřka ujistila, že jde do rozhovorů optimisticky a odhodlaně. Jednání mají být rychlá, což požaduje i předseda bavorské CSU Horst Seehofer a šéf sociální demokracie (SPD) Martin Schulz. O konkrétní podobě koaliční smlouvy by mohlo být jasno do 4. února.