Tajemná Patagonie: Židé na „konci světa“ zvažovali stát, nacisté tam později prchali. O půdu teď bojují Mapučové

První dochované známky lidské činnosti se tam datují do doby 12,5 tisíce let před naším letopočtem. Asi před osmi tisíci lety byl překonán Magalhãesův průliv a lidé se dostali až do Ohňové země.

Do 16. století obývali oblast kočovné kmeny původního obyvatelstva - kupříkladu Alakalufové sbírali hlavně mořské měkkýše, Tehuelčové zase lovili v rozlehlých patagonských pampách lamy gaunako. Populace indiánů se ale radikálně snížila prakticky hned po prvním kontaktu s Evropany.

Lepší osud měli Mapučové (dříve zvaní Araukánci). Tito zemědělci, lovci a chovatelé lam, ale i léčitelé a šamané odhodlaně odráželi nejprve útoky Inků, a následně bojovali i se španělskými dobyvateli. Dodnes jich žijí v této oblasti statisíce.

Za prvního Evropana, jenž doplul a prozkoumal atlantické pobřeží Patagonie, je považován portugalský mořeplavec Fernão de Magalhães, který hledal západní cestu do Indonésie a k břehům jižní Patagonie se dostal spolu s jeho španělskou expedicí v roce 1520.

Zřejmě po setkání s Tehuelči popsal jeho zapisovatel Antonio Pigafetta místní obyvatelstvo jako obry patagones (pata gón - velká noha), pravděpodobně podle jejich velkých bot vyrobených z kožešiny a kvůli tomu, že původní obyvatelstvo Patagonie bylo vyšší než tehdejší Evropané.

S druhou teorií přišel později argentinský badatel Miguel Doura, který se domníval, že název Patagonie byl odvozen od starověkého řeckého regionu Paflagonia, který nyní leží v Turecku, a v němž žil hrdina rytířského románu Primaleon, jenž byl sepsán deset let před Magalhãesovým oficiálním objevením Patagonie.

Dalších následných dvě stě let probíhaly boje mezi původním obyvatelstvem a Španěly, kterým se v oblasti nedařilo usadit. Příchod Evropanů přitom neznamenal pro místní kmeny jen katastrofu - nově příchozí s sebou přivezli i dobytek a koně, což pomohlo k jejich rozvoji.

V polovině 19. století se podařilo založit několik obcí v Patagonii velšským rodinám - dodnes tu mluví asi 5000 lidí velšsky. V té době nastalo pro místní obyvatele temnější období poté, co nově nezávislí Argentinci a Chilané zahájili agresivní ofenzivu směrem na jih, kde se střetávali s původním obyvatelstvem.