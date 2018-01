Seina stoupá a ohrožuje Paříž. Úřady z předměstí evakuují obyvatele, Louvre se bojí o sbírky

Vodohospodáři očekávají, že Seina bude stoupat až do soboty a dosáhne úrovně 6,1 metru. To by bylo stejně jako v roce 2016, kdy Seina dosáhla maxima za posledních zhruba sto let – tedy čtyř metrů nad běžnou úrovní.

Vzestup hladiny vody pak patrně postihne hlavně řeku Rhonu na jihovýchodě Francie, která se vlévá do Středozemního moře.

Stále je to ale ještě daleko od největších povodní: v roce 1910 hladina Seiny vystoupala na 8,62 metru, což v metropoli způsobilo katastrofální záplavy. V roce 1955 řeka dosáhla 7,10 metru a 6,10 metru v červnu 2016. To je také výška, jíž by hladina Seiny mohla dosáhnout podle serveru Vigicrues, na kterém se měří průtok řek ve Francii, koncem týdne.