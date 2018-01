Nákladní auto není mikrobus, stejný řidičák pro ně neplatí, vzkázal soud EU Česku

Komise Česku vytýkala , že umožňuje držitelům řidičských průkazů kategorií C/C1 řídit nejen odpovídající nákladní vozidla, ale také mikrobusy s kapacitou do osmi osob. Podle komise totiž směrnice o řidičských průkazech jednoznačně určuje, že řízení vozidel převážejících pasažéry má být vyhrazeno držitelům řidičských průkazů kategorií D nebo D1. Řidičská oprávnění kategorie C a C1 jsou pak určena pro řízení nákladních vozidel.

Komise také Česku vytýká, že pro kategorii D1 vyřazuje možnost řídit vozidla s kapacitou do osmi pasažérů.

U soudy by mohla skončit také pravidla o technické způsobilosti vozidel

Evropská komise ve čtvrtek opět upozornila Českou republiku a pět dalších zemí, aby do svého národního práva plně převzaly unijní předpisy o technické způsobilosti vozidel.

Tři směrnice, o které jde, byly schváleny v roce 2014 a členské státy je měly do svých pravidel zapracovat do 20. května loňského roku. Dosud to Česko, ale ani Slovensko, Německo, Rumunsko, Irsko a Kypr neudělaly, nebo jen částečně.