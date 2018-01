Ropná skvrna z íránského tankeru dosáhla velikosti Malty, za tři měsíce by mohla zamořit pobřeží

Ještě minulý týden měla skvrna asi 100 kilometrů čtverečních. Postupně se ale rozšířila až na trojnásobek. Havárii nepřežil nikdo z 32 lidí na palubě tankeru. „Jde o největší havárii ropného tankeru od roku 1991. Do oceánu uniklo neuvěřitelné množství ropy. Vrstva na oceánu je tenká a rychle se šíří,“ podotkl Roey Angel z Výzkumné infrastruktury SoWa z Biologického centra AV ČR.

Vědci z amerického Národního oceánografického centra v Southamptonu spočítali, že ropná skvrna by mohla zhruba za tři měsíce dorazit k pobřeží – nejspíš k tomu jihokorejskému. To by byla katastrofa, jelikož by ropu absorbovala půda, z níž je obtížnější „černé zlato“ odstranit.

I v moři to bude trvat dlouho. „Hovoříme o několika měsících, několika letech než se ten problém zcela vyřeší, než bude ropa zcela odstraněna,“ míní Angel. „Ropa plave na povrchu oceánu, takže ji můžeme sbírat jako škraloup. Další možnost je nasávat ropu filtry. Vedle toho existuje přirozená degradace, bakterie mohou ropu stravovat,“ konstatoval expert.