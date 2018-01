Trump se nebojí vypovídat pod přísahou, na výslech se prý těší

Donald Trump tvrdí, že taková obvinění jsou jen honem na čarodějnice.„Vlastně se na to těším. Udělal bych to pod přísahou,“ sdělil novinářům v Bílém domě. Rozhovor by podle něj mohl proběhnout za dva či tři týdny.

Možné ruské zásahy do předloňských prezidentských voleb prověřuje bývalý ředitel FBI Mueller. Zvláštní vyšetřovatel se podle tisku chce prezidenta ptát na důvody odvolání jeho poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna a ředitele FBI Jamese Comeyho, který tvrdí, že Trump jej žádal, aby zastavil vyšetřování podezřelých styků Flynna s Rusy.