Islám k Německu nepatří, tvrdí AfD. Její člen se přesto rozhodl konvertovat

„Je to moje osobní věc,“ řekl deníku Tagesspiegel ke svému kroku Arthur Wagner. „Tlak žádný není. Nic se nezměnilo,“ dodal na otázku, jestli straničtí kolegové nyní nepožadují jeho odchod z předsednictva braniborské AfD.

Návštěvníky internetových stránek braniborské pobočky AfD přitom vítá poselství „Hlásíme se k německé kultuře. Islám k Německu nepatří.“

Není to problém, tvrdí oficiálně strana

Podle mluvčího AfD Daniela Friese však Wagnerovo rozhodnutí pro stranu problémem není. „Nemyslím si ani, že by to pro většinu strany byl problém. V AfD jsou i muslimové,“ vzkázal.

Tagesspiegel ale poznamenává, že v zákulisí příklon Wagnera k islámu vzbudil pozdvižení.

Příliš překvapivé by to nebylo, vzhledem k tomu, že strana proti islámu tvrdě brojí. V létě 2016 například AfD vyzývala k pozastavení práva na azyl pro všechny muslimy přicházející do Německa s tím, že představují bezpečnostní riziko.

Na stranickém sjezdu v květnu téhož roku zase AfD schválila prohlášení, že islám nepatří k Německu.