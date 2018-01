Poláci fandí krávě, která se rozhodla stát zubrem. Utekla rolníkovi a přidala se ke stádu

Podle něj by narození „hybridu“ mohlo v krajním případě ohrozit genofond chráněných zubrů. Dodal, že jalovice je nyní moc mladá na to, aby mohla zabřeznout. Ale na jaře budou muset ochránci přírody řešit, co s ní. Není vyloučeno, že doporučí její odlov.

Tím však road movie o cestě krávy za svobodou – jak pojala příhodu polská média – teprve začal. Odborníci rozpoutali diskusi, zda rebelka nemůže populaci zubrů ohrozit. „Je to první známý případ, kdy se kráva rozhodla přidat ke stádu zubrů. Nevíme, zda není možné, že by se zkřížili,“ upozornil biolog Rafal Kowalczyk.

Podle rolníka, kterému mladá kráva plemene limousine patří, má cenu více než dva tisíce zlotých – v přepočtu přes 12 tisíc korun. Vypravil se za ní, pokusil se ji odlákat a přivést zpět domů. Ale nepodařilo se. Zubři dokonce krávu bránili a začali se chovat agresivně.

Podle Kowalczyka se není čemu divit, protože oba druhy zvířat žijí ve stádech a „myslí“ podobně. „Teď se mezi zubry cítí komfortně, přijali ji mezi sebe. Přežila mrazy, ve stádu je chráněná před útokem vlků, sama by určitě v pralese nepřežila,“ míní biolog.

Podobný případ se stal v Polsku před čtyřmi lety – ale obráceně. Tehdy zubr utekl od svého stáda a vkráčel do vesnice Lakiele. Obyvatelé jej chodili krmit a byli hrdí na živou atrakci do chvíle, než se zubr „zabydlel“. Začal být nebezpečný, navíc se k němu přidávaly krávy a odmítaly se vracet zpět do statků. Úřady rozhodly o jeho utracení. Smrt zvířete vyvolala mezi lidmi velké emoce, kritizovali politiky, že nenašli peníze na převezení zubra do divočiny.