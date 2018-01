Češka zadržená v Pákistánu s heroinem zůstane ve vazbě

Pákistánský list Daily Pakistan napsal, že Češka nemohla být ve středu k soudu předvedena kvůli stávce místní policie. Policisté bojkotovali soudní jednání poté, co byli někteří jejich kolegové zbiti studenty na Paňdžábské univerzitě po střetech mezi dvěma skupinami tamních posluchačů. Další soudní jednání proběhne 30. ledna.

„Případ vyšetřují i celníci, vyšetřování ještě neskončilo,“ uvedla mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. Soudní řízení, které už bude řešit samotný čin, by podle dosavadních informací české diplomacie mohlo začít v první polovině února.

26. září 2017 - Francouzští celníci zadrželi v českém kamionu ve městě Dunkerque na severu země 32 kilogramů heroinu. Droga byla v 61 balíčcích ukryta ve dvou kufrech. Vozidlo mířilo do Británie.

26. srpna 2017 - Českého řidiče se sedmi kilogramy kokainu v autě zadržela policejní hlídka nedaleko dolnosaského města Osnabrücku. Policie odhadla, že by zásilka dealerům při pouličním prodeji vynesla kolem milionu eur (26 milionů korun).

27. dubna 2017 - Na šest a půl roku do vězení poslal soud v Drážďanech devětačtyřicetiletého Čecha původem z Teplic za pašování drog. Muž do Německa dopravil loni celkem nejméně 41 kilogramů metamfetaminu.

12. května 2016 - Novozélandští celníci zadrželi dva české občany s 20 kilogramy pervitinu, který by se na Novém Zélandu rozprodal v přepočtu za 324 milionů korun. Sedmdesátiletá žena byla později propuštěna, její syn dostal 17 let.

13. listopadu 2014 - Německá a česká policie oznámily, že rozbily mezinárodní gang výrobců pervitinu, který působil v Lipsku a v Praze. V Německu bylo zadrženo sedm lidí, kteří měli 2,9 tuny látky chlorefedrin. Z tohoto množství by bylo možné vyrobit 2,3 tuny drogy, jejíž hodnota na německém černém trhu by byla zhruba 184 milionů eur (přes pět miliard korun).

29. března 2012 - Dva Čechy pašující kokain v hodnotě 300 tisíc eur (přes 7,7 milionu korun) zadržela policie na vídeňském letišti Schwechat. Kokain pašovali 65letý muž a 51letá žena, kteří přiletěli do Vídně z Ria de Janeiro přes Madrid.

13. února 2013 - Němečtí policisté oznámili, že zadrželi čtyřčlennou skupinu pašeráků marihuany z Česka. Zajistili u ní 60 kilogramů drogy, jejímž prodejem by si překupníci podle vyšetřovatelů přišli na 480 tisíc eur (12 milionů korun).

Soud prodloužil vazbu i komplici Češky

Server deníku rovněž napsal, že před soud byl ve středu předveden údajný pákistánský komplic mladé Češky, kterému byla prodloužena vazba o dva týdny. Muž prý Češce zařídil v Pákistánu ubytování, a to na pokyn svého bratra, kterého zadržená česká občanka již dříve označila za svého obchodního partnera.

V úterý Valentová uvedla, že Češka se v Láhauru setkala s českým honorárním konzulem, dostala vzkazy od rodiny a balíček se základními potřebami. Dívka má k dispozici právníka, podle mluvčí je na tom zdravotně dobře a na podmínky ve věznici si nestěžovala.

Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.