V USA dále vyšetřují, zda Rusové ovlivnili volby. Vypovídal ministr spravedlnosti

- Veterán z vietnamské války a právník Mueller nastoupil do čela FBI těsně před teroristickými útoky na USA z 11. září 2001 za vlády George Bushe mladšího, ředitelem FBI byl až do září 2013. Do čela FBI se dostal po řadě chyb svého předchůdce Louise Freeha.

- Ve funkci ho vystřídal v roce 2013 již za vlády prezidenta Baracka Obamy James Comey, kterého současný prezident Donald Trump nedávno nečekaně odvolal z funkce, což zdůvodnil tím, že v nyní již bývalého ředitele FBI ztratil důvěru a že ho chtěl zbavit funkce již delší dobu. V médiích se však objevily spekulace o tom, že Comeyho odchod by mohl souviset s vyšetřováním možných ruských zásahů do loňských prezidentských voleb v USA.



- Mueller měl před nástupem do FBI za sebou dlouhou profesní dráhu na ministerstvu spravedlnosti. V první polovině roku 2001 byl náměstek ministra spravedlnosti, v letech 1986 až 2001 pracoval jako federální prokurátor v několika distriktech.



- Mueller se narodil 7. srpna 1944 v New Yorku, vyrůstal ve Filadelfii. Již na střední škole vynikal ve sportu, věnoval se fotbalu, hokeji, atletice a lakrosu. V roce 1966 ukončil bakalářské studium na Princetonu, smrt jeho tehdejšího spolužáka a přítele ve Vietnamu byla podle jeho vlastních slov důvodem, proč se dal později k armádě.

Magisterské studium mezinárodních vztahů ukončil na Newyorské univerzitě a poté nastoupil k námořní pěchotě. Absolvoval důstojnický kurz a odjel bojovat do Vietnamu. Za hrdinství v boji získal například Purpurové srdce nebo Bronzovou hvězdu.



- Po odchodu z armády dokončil studium práv na Virginské univerzitě a nastoupil jako právník do soukromého sektoru. Záhy ale odešel do státní správy jako federální prokurátor. Ve funkcích dohlížel například na vyšetřování atentátu proti letounu Pan Am nad skotským Lockerbie v roce 1988 nebo na usvědčení někdejšího panamského vůdce Manuela Noriegy z podílu na pašování narkotik.



- Ve funkci šéfa FBI se potýkal s řadou problémů, obecně je ale jeho činnost hodnocena kladně. Před lety se například ukázalo, že FBI používá drony do sledovacích akcí na území Spojených států, což vzbudilo kritiku ochránců lidských práv.

FBI také pod jeho vedením čelila kritice kvůli bombovému útoku na bostonský maraton, při kterém zahynuli v dubnu 2013 tři lidé. Muellerovi vypršel mandát v čele FBI v září 2011, Obama mu však mandát prodloužil.



- Po odchodu z čela FBI přednášel, pracoval v soukromém sektoru a byl například jmenován prostředníkem v jednání mezi americkou vládou a automobilkou Volkskwagen kvůli emisnímu skandálu.