Měla zabránit letním olympijským hrám v Soulu. Teď varuje: KLDR klidně sáhne k terorismu

Jazykově nadanou dívku si severokorejská tajná služba našla na univerzitě, když bylo Kim Hjon-hi osmnáct. Po skoro osmiletém výcviku dostala první velký úkol.

Kim Hjon-hi a její soudruh nastoupili 29. listopadu 1987 do letadla v Bagdádu. Na palubu pronesli bombu skrytou v přenosném rádiu, které dali do zavazadlové přihrádky. „Cílem bylo zabránit Soulu v pořádání olympijských her tím, že zničíme jejich letadlo. Byla jsem nervózní a bála se, že to nezvládnu,“ vypráví Kim Hjon-hi.