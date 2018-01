Rusko může brzy vyvolat válku, tvrdí šéf britské armády. Ta podle něj za ruskou zaostává

„I kvůli ruské agresi na východě Evropy zrušila Británie plán, podle kterého měla do dvou let stáhnout z německých základen 4000 britských vojáků, kteří tam byli ještě z dob studené války. Mají tam zůstat jako případná protiváha, jistota v případě ruské agrese.“

Studie: Rusům pomohlo angažmá na Ukrajině i v Sýrii

Zkušený generál a velitel misí v Jugoslávii, Afghánistánu nebo Iráku se podílel i na studii o zlepšení výcviku britské armády.

Podle ní Rusové mají náskok v dělostřelectvu, raketometech, v protivzdušné obraně, elektronických technologiích i propagandě, a připravují se na sofistikovanější způsob boje: hybridní válku opřenou o informace z kybernetické špionáže.

Částečně si ji už vyzkoušeli při okupaci Krymu nebo na bojištích východní Ukrajiny. „Nemyslím si ale, že to začnou 'malí zelení mužíci'. Začne to něčím, co neočekáváme. Neměli bychom brát to, co jsme až dosud viděli, jako vzorec i pro budoucnost,“ upozornil vrchní velitel britské armády.