Murdoch zatím nemůže převzít britskou televizi Sky. Kvůli obavám o pluralitu médií

Společnost Fox v televizi Sky už dlouho vlastní 39 procent akcií a na jejím úplném převzetí se dohodla loni v prosinci. Pokud by se to stalo, Murdoch Family Trust (MFT) by podle britského úřadu získal příliš velký vliv nad veřejným míněním a politickou agendou.

„Je velmi důležité, aby žádná skupina nebo jedinec neměli příliš velkou kontrolu nad našimi zpravodajskými médii nebo příliš velkou moc ovlivnit politickou agendu,“ uvedla předsedkyně CMA Anne Lambertová.

Zhruba třetina britské populace sleduje televizní, rozhlasové, internetové i tištěné zpravodajské kanály, které jsou v rukou MFT. Ta tak v tomto směru zásadně převyšuje ostatní poskytovatele s výjimkou BBC a ITV, píše server BBC.

„To ale neznamená, že ta dohoda je mrtvá. Sám Fox vystoupil a řekl, že by k ní mohlo dojít někdy v červnu po další fázi prostudování případu,“ uvedla tržní analytik Jasper Lawler z London Capital Group. Nyní bude následovat třítýdenní období veřejných konzultací a jeho výsledky CMA začlení do závěrečné zprávy, která má být do poloviny května zaslána novému ministru kultury Mattu Hancockovi. Konečné rozhodnutí je v jeho rukou.