Vulkán Mayon dále běsní. Láva a sopečná tma vyhnaly desetitisíce Filipínců z domovů

Sopka v oblasti kráteru chrlí lávu do výšky asi 700 metrů. Oblaka sopečného prachu zasahují do výšky tří kilometrů. V nadcházejících dnech či hodinách může podle úřadů nastat další erupce, což naznačuje zejména pyroklastický proud, tedy horké sopečné plyny a úlomky magmatu a sopečného popela, které se po sopečném svahu pohybují vysokou rychlostí a ničí vše, co jim stojí v cestě.

Po pondělní mohutné erupci úřady vyhlásily druhý nejvyšší stupeň varování. Celkem bylo z okolí evakuováno asi 40 tisíc lidí, mnozí se však navzdory varování domů tajně vraceli, a úřady tak musely na jejich evakuaci přísně dohlížet. V některých oblastech byl vypnut přívod vody a elektřiny s cílem odradit místní od návratu.

„Pokud člověka zasáhne pyroklastický proud, označovaný též jako žhavé mračno, nemá šanci přežít,“ varoval místní expert Cedric Daep s tím, že v případě erupce by navrátivší se vesničané zaplatili za svou neuváženost životem.