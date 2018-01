Nechceme z olympiády hry Kim Čong-una, protestují Jihokorejci. KLDR zase do Soulu poslala inspekci

Jihokorejci vnímají účast KLDR na zimní olympiádě rozpačitě, zejména co se týče podmínek, které Severu vláda nabídla. Do týmu jihokorejských hokejistek například přibudou hráčky ze Severní Korey. Do Soulu nyní také dorazil průzkumný tým na inspekci kulturních zařízení, ve kterých budou vystupovat umělci z Pchjongjangu.