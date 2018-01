USA přesunou ambasádu do Jeruzaléma do konce roku 2019, oznámil Pence

Washington hodlá přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce roku 2019. Před izraelským parlamentem to oznámil americký viceprezident Mike Pence. Americký prezident Donald Trump v prosinci loňského roku uznal Jeruzalém jako izraelské hlavní město a oznámil svůj záměr přesunout tam americkou ambasádu z Tel Avivu. Pence je v Izraeli na návštěvě, během které se už setkal s premiérem Benjaminem Netanjahuem.