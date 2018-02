Libye v zajetí chaosu: Ústřední vláda v nedohlednu, posilující měnová a uprchlická krize hrají do karet IS

Roztříštěnosti a chaosu nahrává i rozloha země, Libye je zhruba 22apůlkrát větší než Česká republika, přičemž má téměř o polovinu méně obyvatelstva. Většina z šesti a půl milionu Libyjců žije podél pobřeží. Důsledkem toho jsou k dispozici obrovské prostory, které zbraněmi ovládají různé skupiny. V případě, že by tam vznikla ústřední vláda, měla by problém tak rozsáhlé území dostat fyzicky pod kontrolu.

Po pádu Kaddáfího se podle Tichého Libye stala otevřenou branou do Evropy. Upřesňuje, že území Libye by pro islamisty mohlo být výchozím prostorem k teroristickým útokům proti státům jižní Evropy, včetně jejich energetické infrastruktury a průmyslu. Už nyní se podle Tichého snaží někteří bojovníci IS dostat do Evropy a využívají k tomu uprchlickou vlnu, která proudí právě přes de facto volně průchodnou Libyi.

Islámský stát může oslovit například arabské etnikum, které se s ním dokáže snáze ztotožnit, naproti tomu pro Tebu nebo Tuarégy bude IS sotva přijatelný. Navíc například Tuarégové a Berbeři jsou výborní bojovníci a Veselý má zato, že by případné výboje Islámského státu v podmínkách současné Libye dobře odráželi.

Tichý vysvětluje, že libyjská odnož Islámského státu - Provincie Libye (Wilayah Barqa, IS-PL), která vznikla 13. listopadu 2014, si v zemi za několik let postupně vybudovala poměrně dobré zázemí. Koncem loňského roku okupoval IS centrální části severní Libye v oblasti táhnoucí se západně podél pobřeží od města Bani Walid, které částečně ovládá přes Abu Grein, okolí města Syrta až na východ k městu Nawfaliya. (Město Syrta ztratil v prosinci 2016). Zároveň IS kontroluje některé části města Benghází, které představuje jeho hlavní sídlo v Libyi, a své operační buňky má i ve městě Sabratha v severozápadní části Libye.

Navíc z území Libye, jak vysvětluje Tichý, by mohl IS posílit svůj vliv i v okolních afrických zemích bohatých na energetické zdroje, například Alžírska a Egypta. Tam by IS mohl pomocí svých odnoží, tedy alžírské provincie Islámského státu - Jund al-Khilafah (Vojáci chalífátu v Alžírsku) a Islámský stát - Provincie Sinaj (IS-SP, Wilayah Sinai), opět dále útočit na jejich energetický sektor, včetně Suezského průplavu a ropovodu SUMED. Vedle toho se bojovníci IS z Iráku a Sýrie přesouvají do všech severoafrických zemí.

Lákavé zásoby ropy

Libye je země nejvíce postižená útoky na energetický sektor. Má největší zásoby ropy na africkém kontinentě, které dosahují zhruba 48 miliard barelů, to znamená 2,8 procenta světových rezerv ropy.