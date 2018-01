Španělský soud neobnovil eurozatykač na Puigdemonta. Katalánský expremiér je v Dánsku

Španělská média ale tehdy spekulovala, že zrušení eurozatykačů souvisí s tím, že belgický právní řád nezná pojem vzpoura, a proto by mohl Katalánce vydat jen na základě španělského obvinění ze zpronevěry veřejných fondů. Podle deníku El País by v takovém případě španělská justice nemohla Puigdemonta a vydané exministry soudit pro vzpouru, ale jen pro zpronevěru. Té se údajně dopustili uspořádáním referenda o nezávislosti Katalánska 1. října.

Evropský i mezinárodní zatykač (ne však ten španělský) na Puigdemonta a čtyři další exministry pobývající v Bruselu soudce španělského nejvyššího soudu Pablo Llarena zrušil začátkem prosince poté, co kauzu převzal od jiné soudkyně. Svůj krok zdůvodnil mimo jiné tím, že politici projevili vůli vrátit se do Španělska. Kandidovali totiž v prosincových volbách, v nichž pak byli zvoleni poslanci.

Puigdemont utekl do Belgie poté, co byl spolu s dalšími členy své vlády po jejím sesazení Madridem obviněn ze vzpoury. Té se podle španělských úřadů dopustili snahami o nezávislost Katalánska. Proto také španělská vláda koncem října převzala přímou správu nad Katalánskem, sesadila tamní vládu a rozpustila katalánský parlament. V prosincových volbách ale v regionálním parlamentu znovu získali většinu separatisté, kteří ovládli i jeho vedení.

Španělská prokuratura nyní požádala Llarenu, aby evropský zatykač obnovil kvůli tomu, že Puigdemont se přemístil do jiné evropské země, než v jaké po útěku pobýval. Llarena ale žádost prokuratury odmítl. Podle něj bylo cílem Puigdemontovy cesty do Dánska vyprovokovat takovou situaci, která by mu umožnila delegovat na jiného poslance nového katalánského parlamentu své hlasovací právo pro jednání o Puigdemontově kandidatuře na premiéra této autonomní oblasti Španělska.

Delegování hlasů totiž soudce Llarena umožnil třem separastickým poslancům, kteří jsou ve španělské vazbě a jimž by podle soudce mělo být zajištěno právo výkonu mandátu, jelikož zatím nebyli odsouzeni. Neumožnil to ale pěti Kataláncům, včetně Puigdemonta, kteří jsou jako uprchlí v Bruselu.

Puigdemont v Dánsku kritizoval EU

Katalánský expremiér se v Dánsku účastnil debaty na katedře politologie Kodaňské univerzity na téma situace v Katalánsku, nazvané Katalánsko a Evropa, na křižovatce k demokracii? V úterý se má sejít s několika dánskými poslanci.

„EU funguje dobře v dobrých časech, ale všichni víme, že v krizi vždycky selže. Viděli jsme to v případě Řecka, Ukrajiny, uprchlíků a také při jejím selhání chránit lidská práva v Katalánsku,“ řekl Puigdemont po zahájení debaty. „Chceme zůstat Evropany, ale nemůžeme zavírat oči před evropskými selháními,“ dodal katalánský expremiér.

Puigdemont na Kodaňské univerzitě rovněž přiznal, že utekl do Belgie, aby se vyhnul vazbě. „(Oriol) Junqueras, (Joaquim) Forn a ,Jordiové‘ jsou ale stále ve vězení,“ připomněl dva exministry jeho vlády a katalánské aktivisty Jordiho Sáncheze a Jordiho Cuixarta, které znovu označil za politické vězně. Dva aktivisté jsou ve vazbě od poloviny října za to, že svolali demonstraci proti zásahu španělské policie na úřadech katalánské vlády. Ten se konal kvůli plánovanému referendu o nezávislosti.