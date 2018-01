V Iráku padl první trest smrti pro Evropanku spolupracující s IS

Žena byla odsouzena za to, že „poskytovala logistickou a jinou podporu teroristické organizaci,“ uvedl v prohlášení soudce Abdal Sittar Bajrakdar. Odsouzená se podle něj přiznala, že do Sýrie a následně do Iráku přicestovala se svými dvěma dcerami, které se poté provdaly za bojovníky IS. Německá média uvádějí, že odsouzenou je Lamia K., která pochází z porýnského Mannheimu.

V roce 2014 se IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a třetinou Iráku. O tři roky později o většinu území přišel, a to včetně hlavních bašt – iráckého Mosulu a syrské Rakky. Na začátku prosince Irák po třech a půl letech bojů ohlásil definitivní porážku IS. Radikálové v zemi nicméně dále páchají krvavé útoky.