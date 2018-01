Turecká armáda bombarduje pozice syrských Kurdů. Zahájila i pozemní operaci

Turecká armáda zahájila v severosyrském Afrínu, který ovládají kurdské milice YPG, pozemní operaci. Oznámil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko začalo Afrín ze svého území ostřelovat v pátek a pokračovalo v tom do sobotního rána. Ankara operaci zdůvodňuje mimo jiné snahou zabezpečit turecké hranice. Arabsko-kurdské milice varují, že operace posílí teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Postup Turecka otevřel v syrské občanské válce novou frontu, uvedla agentura Reuters.