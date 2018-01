Severokorejci v zahraničí. Otročí tu, aby jejich vůdce Kim Čong-un měl dostatek valut

„V současné době neevidujeme žádné občany Severní Koreje, kteří by byli držiteli zaměstnanecké karty – tedy s povoleným pobytem za účelem zaměstnání,“ sdělila Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Zájem o Severokorejce je taky v Africe. Podle deníku New York Times ale pracují dokonce i v Polsku. A známá je aféra se zaměstnáváním severokorejských šiček v areálu firmy Kreata sídlící v Žebráku u Berouna. České úřady jim přestaly vydávat víza v roce 2006.

Do konce příštího roku by se měli z pracovních výjezdů vrátit všichni Severokorejci. Jednomyslně o tom rozhodla Rada bezpečnosti OSN. „Učinili jsme další krok k tomu, abychom zastavili zneužívání severokorejských dělníků, kteří jsou vysíláni do zámoří s jediným cílem: zajistit příjmy pro režim,“ uvedl Matthew Rycroft, stálý britský velvyslanec u OSN.

Rezoluce měla původně nařizovat, aby se dělníci vrátili domů už letos. Jenže Rusko lhůtu o rok prodloužilo. Potřebuje prý vyřešit logistické problémy.